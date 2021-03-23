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Boğaziçi akademisyenleri rektörlüğe sırt dönme eylemlerinin 57. gününde

23 Mart 2021 17:05

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, atanmış rektör Melih Bulu'ya karşı başlattıkları rektörlüğe sırt dönme eyleminin 57. gününde bir kez daha "Kayyumluk" binasına sırtlarını döndü.

Boğaziçi Üniversitesirektör Melih Buluprotestoeylem

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