Boğaziçi akademisyenleri rektörlüğe sırt dönme eylemlerinin 57. gününde

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, atanmış rektör Melih Bulu'ya karşı başlattıkları rektörlüğe sırt dönme eyleminin 57. gününde bir kez daha "Kayyumluk" binasına sırtlarını döndü.

Akademisyenler nöbetlerinin 57. gününde de “Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz” dedi. Boğaziçi öğrencileri dün tutuklu öğrencilerin serbest bırakılması talebiyle 6 günlük boykot başlattı. Tutuklu arkadaşları için bu hafta boykotta olacaklarını belirten öğrencilerin bugün boykotta ikinci günü. Dün serbest bırakılan arkadaşlarını ziyaret eden Boğaziçililerin programında “Nasıl bir üniversite istiyoruz” başlıklı tartışma vardı.