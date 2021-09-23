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Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenler eylemlerine devam ediyor; rektörlük binasına 176. kez sırt döndüler

Boğaziçi'nde eylem Naci İnci'nin döneminde de sürüyor

23 Eylül 2021 20:16

Boğaziçi Üniversitesinde, eski AKP milletvekili aday adayı Melih Bulu'nın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektör olarak atanmasıyla başlayan eylem, yerine getirilen yardımcısı Naci İnci'nin döneminde de sürüyor.

Bugün direnişin direnişin 263. günü. Naci İnci’nin rektör olarak atanmasının ise 33. günü. Akademisyenlerin yüzde 95'inin adaylığına karşı olduğu İnci’nin, rektör vekiliyken Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Görevlisi Can Candan’ı görevden almasının da 68. günü.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri bugün de "Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz" diyerek 176. kez Rektörlük binasına sırt döndü.

Nöbet boyunca ellerinde “Kabul Etmiyoruz”, “Vazgeçmiyoruz” yazan dövizler ve üzerinde "Can Candan yalnız değildir" yazan Can Candan fotoğrafları ile ders vermesi engellenen Feyzi Erçin'in fotoğraflarını taşıyan akademisyenler, nöbetlerinin ardından Candan’ın işten çıkarıldığı gün başlattıkları oturma eylemine devam ettiler.

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