Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri 'tam kapanma'da nöbetlerine online devam ediyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Melih Bulu'yu atamasıyla başlayan protestolar devam ediyor. Üniversitesi akademisyenleri, 'tam kapanma' nedeniyle nöbetlerine online olarak devam etti.

Bulu'nun rektör olarak atanmasını protesto eden ve nöbet eylemi başlatan Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, 'tam kapanma' nedeniyle nöbetlerini online olarak sürdürdü. Akademisyenler, bugünkü nöbetlerini de sosyal medyadan yayımladı. 2 Ocak'ta Melih Bulu'nun atanmasının üzerinden 123 gün geçtiğini belirten akademisyenler, protestoların 120'nci, rektörlüğe sırt dönme eyleminin ise 86. günü olduğunu hatırlattı. Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri, 'tam kapanma' günlerinde nöbetlerini her iş günü 12.15-12.30 saatlerinde çevrimiçi olarak yayımlayacak. Youtube yayın adresi Facebook: https://www.facebook.com/bogazicitelevizyonu