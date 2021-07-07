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Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri 126'ncı kez sırtlarını rektörlük binasına döndü

07 Temmuz 2021 15:12

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, haftaiçi her gün yaptıkları rektörlüğe sırt dönme eylemlerinin 126'ıncı gününde. 

Akademisyenler bugün de  "Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz" diyerek arkalarını 126. kez rektörlük binasına döndü.

Boğaziçi Üniversitesinde Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasıyla başlayan eylemler 27'nci haftası ve 185'inci gününde devam ediyor. Akademisyenler, her iş günü olduğu gibi bugün de "Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz" diyerek arkalarını 126. kez rektörlük binasına döndü.

Akademisyenler, bugün gerçekleşecek senato toplantısı ile ilgili de "Seçilmiş senatörlerimizin yanındayız" dövizleri taşıdı. Bir önceki senato toplantısında seçilmiş senatörlerin gündem maddeleri, atanmış yönetim tarafından reddedilmişti.

 
Boğaziçi Üniversitesiakademisyenlereylem126. günMelih Bulu

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