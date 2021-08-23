Boğaziçi öğrencilerinin Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'ye yönelik eylemine polis engeli

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla atanan rektör Prof. Dr. Melih Bulu’nun görevden alınmasının ardından üniversiteye önce vekaleten, ardından rektör olarak atanan Prof. Dr. Naci İnci'ye yönelik eylemini polis engelledi.

“Kayyum atamasını kabul etmiyoruz” diyen Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, okulun Güney Kampüs’ü önünde bir araya gelmek istese de polis okul önünde barikat çekti. Okulun dışarısından gelen öğrenciler de alandan çıkarıldı. Ardından okulun karşısında kaldırımda bekleyen öğrenciler de polis tarafından alandan uzaklaştırılmak istendi.

BirGün'den Meral Danyıldız'ın haberine göre, öğrenciler ise ellerinde herhangi bir döviz olmadığını, slogan atmadıklarını, eylem halinde olmadıklarını belirterek kaldırımdan uzaklaşmak istemediğini kaydetti.

Ardından kararın tebliğ edilmesini isteyen öğrencilere polis kararı getirdi. Öğrencilerin “Biz burada yazılanların hiçbirini yapmıyoruz” demesi üzerine polis “Daha önce olmadı mı?” cevabını verdi.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri de okul içinden demir parmaklıklar arasından slogan attı. “İşbirlikçi güvenlik istemiyoruz” , “Kayyumlar gidecek biz kalacağız” sloganlarının atıldığı açıklamada polis gazetecileri de alandan çekti, önlerine barikat çekildi.

Güney Kampüsü önünde açıklama yapmaları engellenen öğrenciler, üniversitenin Bebek çıkışı önüne gelerek açıklamalarını gerçekleştirdi.

Öğrenciler, "Ülkeyi ve üniversiteleri boyundurukları altına almak isteyenlerin çabaları sonuçsuz kalmaya mahkumdur" dediler.

Ne olmuştu?

2 Ocak’ta gece yarısı yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Melih Bulu, öğrencilerin ve akademisyenlerin aylar süren protestolarının ardından 15 Temmuz’da yine gece yarısı yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile görevden alınmıştı. Bulu’nun yerine vekaleten Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atanmıştı. Bu kararla İnci, rektörlüğe asaleten olarak atanmış oldu.