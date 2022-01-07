Boğaziçi öğrencileri: Berke ve Perit’i Silivri’den aldık; Naci seni de göndereceğiz, üniversiteleri özgürleştireceğiz!

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, haftada bir imza vermeleri koşulu ve yurt dışı yasağı konularak tahliye edilen, 94 gündür tutuklu arkadaşları Enis Berke Gök ve Caner Perit Özen'i Silivri'den almaya gitti.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci için "Naci seni de göndereceğiz, üniversiteleri özgürleştireceğiz!" diyen öğrenciler "Mücadele umuttur, başka bir dünya mümkün!" sloganları attı.

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