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'Boğaziçi'nde rektör yardımcılığını kimse kabul etmiyor'

"Özerk ve demokratik üniversite mücadelemize devam ediyoruz"

23 Ocak 2021 08:00

Boğaziçi Üniversitesi'nde her gün gerçekleştirdikleri rekötrlüe sırtlarını dönme eylemini sürdüren akamisyenler, dün yaptıkları eylemde basın açıklaması da yaptı. ,

AKP eski milletvekili aday adayı Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına karşı yapılan eylemde akademisyenler, bu atamayı reddettiklerini yinelediler. Eylemde yapılan açıklamada "Bugüne, yani 22 Ocak'a kadar üniversitemizin rektör yardımcılığı görevini kimsenin kabul etmemiş olması bu kolektif iradenin başarısıdır" denildi.

Açıklamada konuya şu ifadeler yer aldı: "1 Ocak’tan beri ilkelerimizin arkasında durduğumuzu gerek kamuoyu nezdinde, gerekse kurum içi kanalları işleterek beyan etmekteyiz. Hocaları, öğrencileri, mezunları ve emekçileri ile birlikte tüm Boğaziçi Üniversitesi bileşenleri, bu atamayı reddetmektedir. 

Bugüne, yani 22 Ocak’a kadar üniversitemizde rektör yardımcılığı görevini kimsenin kabul etmemiş olması bu kolektif iradenin başarısıdır.

Yöneticilerin liyakat kıstaslarına uygun olarak demokratik yöntemlerle belirlenmesi, hem bilimsel üretim, hem de eğitim kalitesi açısından elzemdir. Bundan vazgeçmeyeceğimizin altını çiziyoruz."

Öncelikli olarak üniversiteyi ve Rumeli Hisarüstü mahallesini çevreleyen ağır polis ablukasının derhal kaldırılmasını isteyen akademisyenler, "Özerk ve demokratik üniversite mücadelemize devam ediyoruz. Buradayız / Kabul etmiyoruz / Vazgeçmiyoruz" dedi

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