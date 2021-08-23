Boğaziçi'nde eylemler devam ediyor; "Ne Melih Ne Naci, Özgür Özerk Akademi"

Boğaziçi Üniversitesi öğrenci ve akademisyenleri, görevden alınan Melih Bulu'nun yerine rektör olarak atanan Naci İnci'yi de protesto ediyor. Naci İnci'nin güven oylamasında akademisyenlerin yüzde 95’inin ret oyunu aldığına vurgu yapan akademisyenler, "Ne Melih Ne Naci, Özgür Özerk Akademi" diyerek atamanın iptalini talep etti.

Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü'nde bir araya gelen akademisyenler, Güney Kampüs'e ellerinde "Yüzde 95 reddediyor" ve "Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz" yazılı dövizler taşıyarak yürüdü. Akademisyenlere, öğrenciler de destek verdi.

"İtirazımız, sadece üniversite yönetimi dışından bir kişinin atanmasına yönelik değildi"

Burada bir basın açıklaması yapan akademisyenler, rektör atama sürecinin üniversitenin ilgili kurullarının hiçbirinin muhatap alınmadan yapılmasına karşı olduklarını belirterek, şunları dile getirdi:

"20 Ağustos Cuma gecesi, yine bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Naci İnci’nin üniversitemize rektör olarak atandığını öğrendik. 2 Ocak günü Melih Bulu’nun atanmasına karşı Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri olarak 'Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz' diyerek başlattığımız mücadelemizde itirazımız, sadece üniversite yönetimi dışından bir kişinin atanmasına yönelik değildi. Kabul etmediğimiz temel hususlar, rektör atama sürecinin üniversitenin ilgili kurullarının hiçbiri muhatap alınmadan, kurumun iradesi hiçe sayılarak ve şeffaf olmayan bir şekilde yapılmasıydı.

Melih Bulu’nun rektörlük görevinden alınmasının ardından 30 Temmuz'da, Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri olarak rektör adaylığını açıklayan tüm hocalarımız için bir güven oylaması gerçekleştirdik. Bu oylamanın sonuçları açıktır: Üniversitenin tüm akademisyenlerinin yüzde 82’sinin katılımıyla gerçekleşen bu oylamada, aday olan 17 öğretim üyesine destek kararı verilirken Melih Bulu’nun yardımcısı olan iki öğretim üyesi güvenoyu alamadı. Bu oylamada akademisyenlerimizin yüzde 95’i, Naci İnci’nin rektör olarak atanmasını kabul etmediğini ifade etti."

"Naci İnci, akademisyenlerin yüzde 95’inin ret oyunu aldı."

Akademisyenler, atamayı neden kabul etmediklerine dair ise şunları söyledi:

- “Naci İnci’nin rektör adaylığı, Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri tarafından yapılan güven oylamasında akademisyenlerin yüzde 95’inin ret oyunu aldı.

- Naci İnci, vekâleten rektörlük yaptığı süre boyunca Can Candan ve Feyzi Erçin hocalarımız ile Boğaziçi Üniversitesi Cinsel Tacizi Önleme Kurulu (CİTOK) Koordinatörü Cemre Baytok’un işine hukuksuz ve keyfi bir şekilde son verdi.

- Aynı dönemde Naci İnci, karar alma süreçlerinde kurum içi usul, kural ve hukuki düzenlemeleri yok saydı; bölüm, fakülte, Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato gibi kurulların iradelerini çiğnedi. Bu hukuksuz işlemler dolayısıyla yüze yakın hocamız çeşitli davalar açtı, “görevi kötüye kullanma” suçunu da içeren suç duyurularında bulundu.

- Naci İnci, öğrencilerimizi haksız ve hukuksuz disiplin soruşturmalarıyla baskı altına aldı."

"Adaylığı Boğaziçi kamuoyunca açıkça reddedilen Naci İnci neden tercih edildi?"

"Türkiye’nin en önemli yükseköğretim kurumlarından biri, bir kamu araştırma üniversitesi olan Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atamasının hangi ölçütlere göre yapıldığı açıklanmalıdır" talebinde bulunan akademisyenler, kararın şeffaflıktan ve hesap verilebilirlikten uzak bir biçimde alınmasını kabul etmediklerini dile getirerek şu soruları sordu:

- “Başvuru yapan kaç rektör adayı vardı, bu adaylar kimdi?

- Adayların incelenmesi sürecinde YÖK’ün uyguladığı herhangi bir prosedür var mı?

- Başvuran adaylar arasından mülakata çağrılan var mı?

- Varsa mülakata çağrılan adaylar hangi kriterlere göre seçildi?

- Okulumuzca güvenoyu alan, Boğaziçi Üniversitesi’nin 17 yetkin ve liyakat sahibi rektör adayı mülakata dahi çağrılmazken adaylığı Boğaziçi kamuoyunca açıkça reddedilen Naci İnci neden tercih edildi?"