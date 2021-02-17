Boğaziçi'nde akademisyenler soğuk havaya rağmen protestolarını sürdürdü

Eski AKP milletvekili aday adayı Prof. Dr. Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı ev AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanmasıyla başlayan protestolar 45. gününde devam ediyor. Akademisyenler soğuk havaya aldırış etmeden kar altındaki Güney Kampüs'te 33. kez rektörlüğe sırtını dönerek nöbetlerine devam etti.

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından üniversite rektörlüğüne AKP'li Melih Bulu'nun atanmasına karşı başlattıkları nöbet eylemine karlı havaya rağmen devam etti. Kampüste hazır bulunan öğrenciler da hocalarının eylemine alkışlarıyla destek verdi.

Öte yandan, öğrenciler de bugün Güney Kampüs'te bir araya gelerek çeşitli etkinlikler yapacak.

Kaynak: ANKA