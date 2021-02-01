Boğaziçi Direnişi: Arkadaşlarımıza verilmeye çalışılan zarara doğrularla karşı çıkıyoruz

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin atanan rektör Melih Bulu'ya karşı protestoları sürerken, öğrenciler tartışılan 'Kabe figürlü resim' ile bir video paylaşarak "Direnişimize, arkadaşlarımıza verilmeye çalışılan zarara doğrularla karşı çıkıyoruz" dedi.

Boğaziçi Direnişi hesabından yayınlanan videoda öğrenciler Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının ardından başlayan süreci anlattı. "Üniversite rektörlerinin demokratik seçimle belirlenmesini talep eden eylemler 4 haftadır devam ediyor" diyen öğrenciler, üniversitede düzenlenen bir açık hava sergisinden bahsetti.

"Bu sergiye yurt içinden ve dışından sanatçılar 300'den fazla eser gönderdi" diyen Boğaziçililer, "Tartışma konusu olan eser pek çoğu gibi anonim olarak gönderilen eserlerden biriydi. Gönderilen eserlerin tamamı hiçbir elemeye tabi tutulmadan sergilendi" dedi.

Öğrenciler, "Hak arayışında olan bizler, özgür üniversite isteyen öğrencileriz. Barışçıl protestolarımızın amacı da, akademiye dayatılan kısıtlayıcı ve antidemokratik atamalara karşı çıkmaktır. Kesinlikle toplumun değerlerine saygısızlık etmek değildir. Sergi üzerinden dile getirilen hassasiyetlerin farkındayız. Her sanat eseri eleştiriye açıktır ancak bir sanat eserinin yargılanması ifade özgürlüğüne karşı çıkmaktır. Arkadaşlarımız hakkında verilen tutuklama kararının herhangi bir hukuki dayanağı yoktur. Bu videoyu hazırlamamızın amacı kamuoyunu doğru bilgilendirmektir" diye konuştu.