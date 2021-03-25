Boğaziçi Dayanışması duyurdu: Gözaltına alınan öğrenci sayısı 12’ye yükseldi

Boğaziçi Dayanışması'nın paylaşımına göre Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi LGBTİ+ bayrağı taşıdığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Bu sayının polis Kuzey Kampüs'te müdahale etmeye başlarken, burada gözaltına alınan öğrencilerle birlikte toplam 12 kişiye yükseldiği öğrenildi.

Öğrenilene göre, bugün bir öğrencinin Kuzey Kampüs Eğitim Fakültesi binasında disiplin soruşturması toplantısı olacaktı. Soruşturma gerekçesi Güney Kampüs giriş takının üstünde LGBTİ bayrağı açmış olmasıydı. Bir grup öğrenci de bugün destek için Güney Kampüs eylemi bitişi Kuzey Kampüs'e yürüdü ve Eğitim Fakültesi önünde toplanmak istedi. Ancak bazı sivil polislerin LGBTİ bayrağı açmanın yasak olduğunu söyleyerek öğrenciyi gözaltına aldığı belirtildi.

Öğrenciler Kuzey Kampüs önünde bekleyişe geçti ve "Arkadaşlarımız verilene kadar buradayız" dediler.

Öte yandan müdahale esnasında bir polisin kadın öğrencinin saçından tutup çektiği de görüldü.