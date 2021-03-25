T24 LogoT24 Logo
Haberler

Boğaziçi Dayanışması duyurdu: Gözaltına alınan öğrenci sayısı 12’ye yükseldi

"Arkadaşlarımız verilene kadar buradayız"

25 Mart 2021 15:14

Boğaziçi Dayanışması'nın paylaşımına göre Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi LGBTİ+ bayrağı taşıdığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Bu sayının polis Kuzey Kampüs'te müdahale etmeye başlarken, burada gözaltına alınan öğrencilerle birlikte toplam 12 kişiye yükseldiği öğrenildi. 

Öğrenilene göre, bugün bir öğrencinin Kuzey Kampüs Eğitim Fakültesi binasında disiplin soruşturması toplantısı olacaktı. Soruşturma gerekçesi Güney Kampüs giriş takının üstünde LGBTİ bayrağı açmış olmasıydı. Bir grup öğrenci de bugün destek için Güney Kampüs eylemi bitişi Kuzey Kampüs'e yürüdü ve Eğitim Fakültesi önünde toplanmak istedi. Ancak bazı sivil polislerin LGBTİ bayrağı açmanın yasak olduğunu söyleyerek öğrenciyi gözaltına aldığı belirtildi. 

Öğrenciler Kuzey Kampüs önünde bekleyişe geçti ve "Arkadaşlarımız verilene kadar buradayız" dediler. 

Öte yandan müdahale esnasında bir polisin kadın öğrencinin saçından tutup çektiği de görüldü. 

LGBTİ+bayrakgözaltıpolismüdahaleboğaziçi

Diğer Videolar

Yunanistan'da Filistin'e destek için toplanan göstericilere polis müdahalesi

Bat Yam'da Arap bir sürücünün, İsrailliler tarafından linç edildiği kameralara yansıdı

TBMM Başkanvekili Bilgiç: Aldığımız duyumlara göre Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül üzerindeki ısrarını devam ettiriyor

Pendik’te metro inşaatında patlama!

Kaftancıoğlu, "Ben dün neysem bugün de oyum" diyerek Filistin ile ilgili konuşmasını paylaştı

Şişli'de apartman kapılarının topuzlarını çalan şüpheli yakalandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Sistem toplumun gözündeki meşruiyetini kaybediyor...

Mithat Sancar: Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetle diyaloğa hazırız; Millet İttifakı'na girme...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sedat Peker'in hedef aldığı Mehmet Ağar: Korkacak hiçbir şeyim yok,...

Yeme-içme yerlerinin çalışma saatleri yarından itibaren değişiyor...

Gezici anketi: Kararsız seçmen kimlerden oluşuyor, Erdoğan ile Kılıçdaroğlu karşı...

Fatih Altaylı'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na: Ben "ümmet" falan değilim ve...

Cemil Çiçek'ten Sedat Peker açıklaması: Binde biri bile doğruysa felaket,...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Sistem toplumun gözündeki meşruiyetini kaybediyor...

Mithat Sancar: Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetle diyaloğa hazırız; Millet İttifakı'na girme...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24