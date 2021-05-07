Boğaziçi akademisyenleri nöbetlerinin 89. gününde: Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz, Melih Bulu istifa etmeli

Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenler, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla üniversiteye Rektör olarak atanan Melih Bulu’ya karşı nöbetlerine 89. gününde "Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz, Melih Bulu istifa etmeli" dedi. Ülke genelindeki 'tam kapanma'dan dolayı akademisyenler protestolarına online platformlar üzerinden devam eden akademisyenler nöbetlerine bahar tatili boyunca ara verdiğini de açıkladı.

Akademisyenler nöbetlerinin 89. gününde de rektörlük binasına döndüler ve açıklamalarını okudular.

Akademisyenlerin açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Bir kez daha, atanmış Melih Bulu, Gürkan Kumbaroğlu, Naci İnci, Fazıl Önder Sönmez’in, bir gecede kurulan Hukuk Fakültesi’ne atanmış Selami Kuran ve Muzaffer Eroğlu’nun istifasını talep ediyoruz"

“Bugün 7 Mayıs Cuma. Direnişimizin 124, nöbetimizin 89. günündeyiz. Salgın önlemlerinden dolayı bu hafta nöbetlerimizi sanal ortamda gerçekleştirdik. Geçen hafta, 29 Nisan’da Güney Meydan’daki nöbetimizde, rektör atama kararından beri kurumumuza verilmiş olan hasarları ilk kez kamuoyuna duyurduk. Boğaziçi Üniversitesi’ne verilen her zarar, kurumumuzun ihlal edilen her ilkesi, kamuya verilen bir zarardır. Bu nedenle bu hafta da sosyal medyada gerçekleştirdiğimiz “Boğaziçi Hasar Raporu başlıklı bir kampanya” ile bu hasarları daha geniş bir kamuoyuyla paylaşmayı hedefledik. Akademik çalışmalarımıza şevkle devam ederken, kurumumuza verilen zararların takipçisi olmaktan, verilen zararları onarmak için çalışmaktan ve ilkelerimizi savunmaktan sakınmayacağız.

Üniversitemizdeki bahar tatili boyunca nöbetlerimize ara veriyoruz. Salgın kısıtlamaları sona erdiğinde yine sizlere Güney Meydan’dan sesleneceğiz. Üniversitelerde tüm birim, fakülte ve enstitülerin müdür ve koordinatörlerinin seçimle göreve gelmesi gerektiğini tekrar ediyoruz.

Bir kez daha, atanmış Melih Bulu, Gürkan Kumbaroğlu, Naci İnci, Fazıl Önder Sönmez’in, bir gecede kurulan Hukuk Fakültesi’ne atanmış Selami Kuran ve Muzaffer Eroğlu’nun istifasını talep ediyoruz.

Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz.”