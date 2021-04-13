Boğaziçi akademisyenlerinden orkestra; Bulu'suzluk Özlemi

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin, Prof. Dr. Melih Bulu'nun üniversiteye rektör atanmasının ardından başlattığı eylemlerin 100. gününde bir araya gelen akademisyenler, orkestra oluşturarak öğrencilere konser verdi.

Güney Kampüs'te akademisyenler, öğrenciler ve mezunlar bir araya gelerek protestoların 100. gününe özel etkinliklere katıldı. Kampüsteki binaları pankartlarla süsleyen öğrenciler, Güney Meydan'da ''direniş kitaplığı'' kurdu. Akademisyenlerden oluşan ve ''Bulu'suzluk Özlemi'' adı verilen orkestra da öğrencilere konser verdi.