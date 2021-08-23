Boğaziçi akademisyenlerinden Naci İnci protestosu: "Yüzde 95 reddediyor"

Boğaziçi Üniversitesi’nde akademisyenler, kayyum Rektör Naci İnci’yi protesto etti. “Kayyum atamasını kabul etmiyoruz” diyen Boğaziçi Üniversitesi hocaları, Kuzey Kampüs’ten Güney Kampüs’e kadar yürüdü.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Melih Bulu’dan sonra Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne kayyum olarak Naci İnci’nin atanmasına tepkiler sürüyor.

Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenler durumu protesto etmek için Kuzey Kampüs’ten Güney Kampüs’e yürüdü. Akademisyenler ve öğrenciler kayyum Rektör Bulu’nun yardımcılığını yapan ve göreve gelir gelmez Akademisyen Can Candan’ın görevine son veren Naci İnci’yi protesto etti. Kuzey Kampüs’te buluşan Boğaziçi Üniversitesi hocaları, Güney Kampüs’e kadar yürüyüş gerçekleştirdi.

“Kayyumlar gidecek biz kalacağız” , “Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları atan hocalar, “Yüzde 95 red ediyor” , “Bu kayyum atamasını kabul etmiyoruz” yazılı dövizler taşıdı.

Akademisyenlerin yürüyüşüne destek vermek isteyen öğrencilerin eylemi ise engellenmeye çalışıldı. Öğrenciler, engelleme çabalarına karşın eylemlerini sürdürdü.

Kaynak: BirGün