Boğaziçi akademisyenlerine BÜMED'den destek: "Rektörlük seçimleri yapılsın"

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektör olarak atanan Melih Bulu'ya yönelik protestosu devam ediyor. Akademisyenler, bir kez daha rektörlük binasına sırt dönerek özerk üniversite taleplerini yineledi. Akademisyenlerin protestosuna Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) destek verdi.

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanan Melih Bulu'ya karşı öğrencilerin başlattığı eylemler 32’nci gününde sürüyor. Atamaların üniversitelerin özerk yapısını bozduğunu söyleyerek öğrencilerin direnişine destek veren akademisyenlerin de rektörlük binası önünde gerçekleştirdiği eylem sürüyor. Güney kampüsü meydanında bir araya gelen akademisyenler, Rektörlük binasına sırtlarını dönerek atamayı protesto etti. Akademisyenlerin protestosuna Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) destek verdi. Açılan pankartta, "Öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin yanındayız. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz" denildi.