Boğaziçi akademisyenleri rektörlüğe sırt dönme eyleminin 58. gününde

Akademisyen Can Candan'ın Twitter hesabından paylaştığı görüntülerde Boğaziçi Üniversitesinde akademisyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rektör olarak atadığı Melih Bulu'ya karşı başlattıkları nöbet eylemini sürdürdü. Akademisyenler 58. gününde de Güney Meydan'da rektörlüğe sırt çevirdi, alkışlarla protesto etti.

Hafta içi dönüşümlü olarak nöbeti üstlenen akademisyenler her gün 12.00-12.30 arası Güney Meydan'da Rektörlüğe arkalarını dönerek rektör atamasını protesto ediyor. Akademisyenler cuma günleri haftalık bülten şeklinde bir basın açıklaması gerçekleştiriyor.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve öğretim üyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesine kurum dışından, meşru ve liyakata uygun olmadığını belirttikleri rektör atanmasına karşı çıkıyor.