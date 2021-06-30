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Boğaziçi akademisyenleri nöbetlerinin 121. gününde: 'Meşru yönetim kurulu üyelerimizin yanındayız' yazan dövizleri Rektörlük binasının önüne bıraktılar

30 Haziran 2021 15:55

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Boğaziçi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'ya karşı sürdürdükleri nöbetin 121. gününde, Rektörlük binasının önüne 'Meşru yönetim kurulu üyelerimizin yanındayız' yazan dövizler bıraktı. 

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, Erdoğan'ın imzasıyla üniversiteye rektör olarak atanan Melih Bulu'ya karşı direnişlerini halen sürdürürken, 121. günde de Bulu'ya karşı tepkilerini dile getirdiler.

'Meşru yönetim kurulu üyelerimizin yanındayız'  dövizlerini rektörlük binasının önüne bırakan akademisyenler o anlara ilişkin görüntüleri sosyal medyada yayınladılar. 

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