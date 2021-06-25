Boğaziçi akademisyenleri, nöbetlerinin 118'inci gününde: "Atanmış rektör Melih Bulu ve tüm atanmışların istifasını talep ediyoruz"

Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen ve öğrencilerin atanmış rektöre ve gayri meşru uygulamalara karşı mücadelesi sürüyor. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri "kayyum rektörün" istifa etmesi talebiyle nöbetlerinin 118'inci gününde rektörlüğe bir kez daha sırtını dönerek bu hafta yapılan toplantıda mükerrer oy dayatmasıyla üniversite senatosunun gasbedilmesine tepki gösterdi.

Akademisyenler adına yapılan açıklamada, 23 Haziran’da gerçekleşen senato toplantısında seçilmiş senatörlerin tüm itirazlarına rağmen gayri meşru yönetimin mükerrer oy dayatmasıyla senatoyu gasbettiği belirtildi. Bu duruma tepki olarak seçilmiş senatörlerin toplantıyı terk ettiği belirtilen açıklamada “Bu yüzden senato başkanlığına tek aday olan Haluk Özener seçilmiş oldu” denildi. Seçilmiş senatörlerin yeni kurulan fakülteler hakkında açılmış davalar olduğu, yeni fakülteler için kararların kurullarda alınması istemlerinin de dinlenmediğini aktaran akademisyenler “Tüm bu uygulamalarla üniversitemizin kriterleri yok sayılmıştır” dedi.

Yaşanan gasbın sadece Boğaziçi’ne yönelik değil özgür ve özerk üniversitenin gasbı olduğunu anlatan akademisyenler “Üniversitemizdeki tüm müdür ve yöneticiler seçimle belirlenmelidir. Seçilmiş yöneticilerimiz görevlerine atanmalıdır. Bir kez daha atanmış rektör Melih Bulu başta olmak üzere tüm atanmışların istifasını talep ediyoruz. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz” diye seslendi. Akademisyenlere öğrenciler de açtıkları pankartlarla destek verdi.

Kaynak: Evrensel