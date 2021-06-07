Boğaziçi akademisyenleri nöbetlerine devam ediyor; 104. günde de rektörlüğe sırtlarını döndüler

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rektör olarak atadığı Melih Bulu'nun istifasını isteyen Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, 104'üncü gününde de rektörlük binasına sırtlarını döndüler.

Her işgünü rektörlüğe sırtlarına dönen ve sessiz eylem ve alkışlı protestolarını gerçekleştirilen akademisyenler bugün de öğle saatlerinde bir araya geldikleri nöbet eyleminde rektörlüğe sırtlarını döndüler. Akademisyenler nöbet eyleminin 104'üncü gününe dair bir açıklama da gerçekleştirdi, "Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz" dedi.