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Boğaziçi akademisyenleri: Cinsel Tacizi Önleme Komisyonu işlevsiz hale getirildi; bu durum taciz vakalarının bilinmez kılınmasına yol açacak

“Atanmış Melih Bulu ve yardımcılarının istifalarını bir kez daha talep ediyoruz. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz”

09 Nisan 2021 16:02

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan rektör Melih Bulu'ya karşı devam ettirdikleri rekötrlüğe sırt dönme eyleminini 69. kez gerçekleştirdi. 

2016 yılında Cinsel Tacizi Önleme Komisyonunun (CİTOK) girişimiyle kurulan koordinasyon ofisinde çalışan tek kişinin de kısa çalışma ödeneği bahane edilerek ücretsiz izne çıkarılmasına tepki gösteren akademisyenler, “Bu karar, koordinatörlüğü fiilen işlevsiz hale getirmiştir” dedi. Açıklamada rektörlüğün bu kararına ilişkin "Bu durum, üniversite mensuplarının maruz kalabileceği cinsel taciz vakalarının bilinmez kılınmasına, mağdurların gerekli kurumsal desteği alamamasına yol açacaktır" ifadelerine yer verildi. 

Rektörlüğe sırtını dönerek basın açıklaması yapan akademisyenler, Melih Bulu'nun istifa etmesine yönelik taleplerini tekrarlayarak “Atanmış Melih Bulu ve yardımcılarının istifalarını bir kez daha talep ediyoruz. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz” dedi. 

"Bugün 9 Nisan Cuma. Direnişimizin 96, nöbetimizin 70. günündeyiz. Sizlere basının ve mezunlarımızın alınmadığı, çevresinde polisin ağır silahlarla devriye gezdiği kampüsümüzden sesleniyoruz" denilen açıklamanın devamında "Atanmış Melih Bulu, Gürkan Kumbaroğlu, Naci İnci, Fazıl Önder Sönmez ve bir gecede kurulan Hukuk Fakültesi'ne atanmış Selami Kuran'ın istifasını bir kez daha talep ediyoruz" denildi.

TIKLAYIN - Boğaziçi Üniversitesi mezunları, Melih Bulu'nun rektörlüğünün iptaline ilişkin davaya müdahil olmak istiyor

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