Boğaziçi akademisyenleri 114. kez rektörlüğe arkasını döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına karşı eylemlerin devam ettiği Boğaziçi Üniversitesinde akademisyenler, 114'üncü kez nöbet eylemini gerçekleştirdi.

Eylemlerin 25. haftasında her iş günü olduğu gibi öğle saatlerinde bir araya gelen akademisyenler, #KabulEtmiyoruzVazgeçmiyoruz diyerek arkalarını 114'üncü kez rektörlük binasına döndüler.

Ünivetsitedeki direnişin 169'uncu gününde akademisyenlerin bugünkü nöbetine, Öğr. Gör. ve Fevzi Erçin'e öğrencilerini temsilen bir öğrenci de katıldı.

Öğrenci nöbet boyunca elinde “Feyzi Hoca Burada” yazılı bir döviz taşıdı. Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümü Öğretim Görevlisi Feyzi Erçin’in yaz okulunda bölüm ve fakülte kararı ile açılmasına karara verilen dersi, atanmış yönetim tarafından onaylanmamıştı.

Video: Can Candan