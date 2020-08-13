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Boğaz’daki 150 yıllık tarihi fıstık çamını kestiler!

Fıstık çamı, orman ağacı vasfında olduğu için kesilmesi izne bağlı

13 Ağustos 2020 08:55

İstanbul Üsküdar’daki Bestekar Selahattin Pınar Sokak’ta, boğaz manzaralı 4 katlı bir binanın bahçesinde bulunan tarihi fıstıkçamı, bina sakinleri tarafından kesildi. Ağacı kesenler izin aldıklarını söylese de Orman İşletme Müdürlüğü, izin alınmadığını açıkladı. 

Ağacın kesilmesine tanıklık eden fotoğrafçı ve gezgin İlsu Dirgin olayın videosunu sosyal medyada paylaştı. Dirgin paylaşımında “Bu memlekette hiçbir kötülüğün karşısında duramıyoruz da hiç değilse küçük kötülüklere birazcık müdahale edebilmek istiyor insan. Bu asırlık fıstık çamını göz göre göre kestiler bu sabah” dedi.  Dirgin ayrıca ceza tutanağında ağacın 150 yıllık olduğunun belirtildiğini de söyledi. 

Paylaşım üzerine harekete geçen Üsküdar Belediyesi ekipleri adrese giderek incelemelerde bulundu. Belediye ekipleri incelemenin ardında yaptığı açıklamada “İhbarı alır almaz olay yerine intikal ederek özel mülkteki orman ağacının kesildiğini tespit ettik. Ceza yetkisi İl Orman İşletme Müdürlüğü’nde olduğundan tutanağı ilgili kuruma ilettik. İbretlik bir ceza için kurumla irtibat halindeyiz” dedi. Orman ağacı vasfındaki ağaç özel mülk alanında bulunduğu için Üsküdar Belediyesi ekipleri sadece tespit tutanağı tuttu. Bu tutanak İl Orman İşletme Müdürlüğü’ne gönderildi.

İzin alındı mı?

Olayın meydana geldiği Bestekar Selahattin Pınar Sokak’taki 116 numaralı binanın sakinleri ağacın izinli kesildiğini iddia etti. İsmini vermek istemeyen bir bina sakini “Ağaç çok yaşlıydı. Çocuklarımız bahçede ağacın altında oynuyor. Birkaç dalı kırıldı. Orman İşletmeleri Müdürlüğü’nden gerekli izinleri aldıktan sonra kestik” dedi.

İddialar üzerine açıklama yapan İstanbul İl Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri ağacın kesimiyle ilgili izin alınmadığını açıkladı. İl Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri “Fıstık çamı orman ağacı vasfında olduğu için kesilmesi izne bağlıdır. Özel mülkte bulunması durumu değiştirmez” dedi. Yetkililer izinsiz ağaç kesen bina yönetimine 308 lira idari para cezası uygulandığını söyledi. Alan özel mülk olduğu için apartman sakinlerinden birisi şikâyette bulunduğu taktirde ağacı kesen kişi hakkında adli soruşturma da başlayabilecek.

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