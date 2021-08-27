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Boğaz'da rahatsızlanan Rus yüzücüyü itfaiye kurtardı

33. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışması esnasında suya atlayan Rus sporcu kısa süre sonra fenalaştı

27 Ağustos 2021 10:23

33. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışması esnasında suya atlayan Rus sporcu kısa süre sonra fenalaştı. Baygınlık geçiren Rus yüzücüyü itfaiye ekipleri kurtardı. Sporcunun kurtarılma anları ise kameraya yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme yarışında kulaçlar Kanlıca'dan Kuruçeşme'ye atıldı. 33'üncüsü düzenlenen yarışa, 55 ülkeden 2 bin 465 sporcu katıldı. Çok sayıda sporcunun katılım sağladığı 6,5 kilometrelik yarış, Anadolu Yakası'nda Kanlıca İskelesi'nden başlayarak Avrupa Yakası Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı’nda sona erdi.

Yarış startının verilmesinin ardından suya atlayan Rus sporcu ise birkaç kulaç attıktan sonra fenalaştı. O esnada tedbir amacıyla orada bulunan İtfaiye Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri fenalık geçiren Rus sporcuyu kurtardı. 

33. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme YarışmasıRus yüzücü

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