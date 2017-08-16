Bodrum’da 'vale'den kadın sürücüye: Keşke erkek olsaydın!..

Bodrum Yalıkavak'ta bulunan bir mekanın valesi, tartıştığı kadın sürücüye saldırdı. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, kadın sürücüye "keşke erkek olsaydın görürdün" diyerek tehdit eden vale, hızını alamayıp kadının kapısını zorla açarak "in aşağı" diye bağırdı. Kendisinin görüntülendiğini fark eden vale, bu kez de kameraya saldırdı. SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI Görüntülerin sosyal medyada hızlı bir şekilde yayılmasının ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yaşanan saldırı sonrası darp raporu alan kadının konuyu yargıya taşıyacağı öğrenildi.