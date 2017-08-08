Bodrum'da 5.3 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 5.3 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi Muğla'nın Bodrum ilçesinde yeni bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.3 olarak açıkladı. Depremin derinliği 9.09 km olarak açıkladı. AFAD verilerine göre saat 10.46'da Gökova açıklarında 3.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Vatandaşlar sosyal medyadan depremi çok şiddetli şekilde hissettikleri mesajlarını paylaştı. Bodrum'da sabaha kadar da bir çok deprem meydana geldi. Sabaha karşı bu kez de Gökova körfezinde deprem Muğla'nın Bodrum ilçesi Gökova Körfezi açıklarında bugün sabah 04.46'da da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Deprem yerin 17,49 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklanmıştı.