Bodrum’un ünlü mekânları mühürlendi

Ünlü turizm merkezi Bodrum’da eğlence mekanları teker teker mühürlenmeye başlandı. Türkiye’nin en ünlü eğlence mekanlarının bulunduğu ilçede 30 mekan yeni tip Koronavirüs tedbirlerine uyulmayınca mühürlendi. Yaklaşık 1 milyon lira ceza kesildi, 25 bin iş yeri uyarıldı. 16 işletme süresiz mühürlenirken, 11 iş yeri 4 günlüğüne 3 iş yeri ise 15 günlüğüne mühürlendi.

Bodrum’da kafe ruhsatıyla gece kulübü işleten işletmeler sınırsız olarak Bodrum Kaymakamlığınca mühürlendi. Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle açılmayan eğlence kulübü işletmecileri kafe ruhsatı alarak eğlence kulüplerini işletmeye başladı. Ruhsata aykırı ve sosyal mesafe kurallarına uymayan ünlü gece kulüpleri zabıta ekipleri tarafından teker teker mühürlendi.

Sosyetenin ve ünlü isimlerin uğrak mekanı olan marina yat kulübün sosyal mesafe kurallarına uymadığı Bodrum Kaymakamlığı tarafından tespit edildi. Birçok ünlü ismin sahne aldığı, Türkiye’nin en zengin insanlarının eğlenmek için gittiği eğlence mekanı Bodrum zabıta ekipleri tarafından 4 günlüğüne mühürlendi. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymayan marina yat kulüp eğer tekrar pandemi kurallarına uygun işletilmediği takdirde 15 günlüğüne kapatılacağı öğrenildi.

Dünyanın ilk yüzen diskosu olarak bilinen Catamaran da zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Dünyanın ve Türkiye’nin ilk yüzen diskosu olarak bilinen ve binlerce turisti günlük ağırlayan Catamaran’a baskın yapan zabıta ekipleri Catamaran’ın girişine mühür vurdu. Sınırsız olarak kapatılan yüzen diskonun ne zaman açılacağı ise bilinmiyor.

Türkiye’nin en ünlü gece kulüplerinin bulunduğu Gümbet barlar sokağında ise yaklaşık 15 gün önce tüm eğlence kulüpleri kapatıldı. Günde yaklaşık 10 bin turistin uğradığı barlar sokağı sessizliğe büründü. Ünlü isimlerin her gece sahne aldığı eğlence mekanlarının ne zaman açılacağı ise bilinmiyor.