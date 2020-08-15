Bodrum’un 'fuhuş baronu' yakalandı, yıllık 5 milyon lira kazandığı ortaya çıktı

Bodrum’daki fuhuş çetesinin lideri olan ve 'fuhuş baronu' olarak bilinen Ö.K. ve çete üyesi 14 kişi tutuklandı. İzmir’deki lüks villasında yakalanan Ö.K'nin yıllık gelirinin ise 5 milyon lira olduğu ortaya çıktı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından, Gümbet ve Bitez mahallelerindeki evlere fuhuş operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda Rusya, Belarus, Kırgızistan ve Özbeskistan uyruklu 29 kadın yakalandı.

“Fuhuşa teşvik, zorlama, aracılık ve yer temin etmek” suçlamalarıyla gözaltına alınan 22 kişiden 9’u dün, 13’ü bugün Bodrum Adliyesi’ne sevk edildi. Operasyonda yakalanan 29 kadın ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Dün ve bugün adlı makamların karşısına çıkan zanlılardan 'fuhuş baronu' Ö.K. başta olmak üzere 14'ü tutuklanırken, 6'sı adlı kontrolle serbest bırakıldı. 2 kişiye ise para cezasına çaptırıldı.