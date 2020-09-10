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Bodrum’u besleyen su kaynağı tükenmeye başladı

10 Eylül 2020 13:55

Bodrum’un su kaynağı Mumcular Barajı'ndaki suyun yüzde 72,5'i tükendi. Barajda suları tükenmesi nedeniyle adacıklar oluşurken, baraj gölünde kuraklık oluşmaya başladı.

Bodrum Yarımadası'nda yaşanan su sıkıntısına önlem olması için yapılan Mumcular Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 28,5 olarak ölçüldü. 18 Milyon metreküp kapasiteli Mumcular Barajı'nda son yıllarda su seviyesi hızla düşmeye devam ederken, bu yıl da su kapasitesinin yüzde 72,5'i tükenerek baraj gölündeki su miktarı kritik seviyelere gerilemiş oldu. Eylül ayında bu kadar düşük olan baraj suyunun ilerleyen günlerde daha da düşeceği öğrenildi. Barajdaki suyun kritik seviyelere düşmesi yetkilileri de endişelendirmeye başladı.

Öte yandan, Bodrum’un diğer su kaynağı olan Geyik Barajı'nın doluluk oranının yüzde 78 civarında olduğu öğrenildi.

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