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Bodrum'daki anma töreninde 'Saray' krizi; kaymakam "Siyaset yapıyorsunuz" diyerek etkinliği terk etti

Kaymakam Bayar, Cevat Şakir'in mezarı başına giderek dua okudu ve etkinlikten ayrıldı

13 Ekim 2021 15:35

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yazar Cevat Şakir Kabaağaçlı'yı anma etkinliklerinde konuşan emekli bir öğretmenin "O gün süngerde denizde vurgun yiyenler, bugün teknelerle kıyılarımızı kirletiyor. Saraylar yaptırıyor" sözleri üzerine Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, "Siyaset yapıyorsunuz" diyerek etkinliği terk etti. Emekli öğretmen de "Genel olarak konuşuyorum kaymakam bey" yanıtını verdi. 

Bodrum Belediyesi ve Bodrum Deniz Müzesi tarafından düzenlenen Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın 48. ölüm yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında mezarının bulunduğu Gönültepe'de bir etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, "Cevat Şakir Bodrum'u o kadar seviyor ki sürgün cezası bittikten sonra yine Bodrum'a geliyor. Şu an turizm sektörünün en önemli kalemlerinden olan mavi yolculuğu geliştiriyoruz. Türkiye'ye bunu ilk getirenlerden. Yokuşbaşı'ndan girerken Bodrum'a merhaba diyor. Onun bu merhabası bugün bizi bir araya getiriyor. Şiirinde Bodrum'a gelenin, şehre aşık olup tekrar gidemeyeceğinden bahsediyor. Bu kıymetli şairimiz, hayatı boyunca çok güzel eserler vermiş. Geriye, biz çocuklara gençlere çok güzel mesajlar bırakmış. Nur içerisinde yatsın" dedi.

Etkinlikte kürsüye gelen emekli öğretmen Hatice Yücel ise, "O gün süngerde denizde vurgun yiyenler, bugün teknelerle kıyılarımızı kirletiyor. Kıyılarımızı sabote ediyor. Saraylar yaptırıyor. Bunu söylemek zorundayım, çünkü bu zincirin bütün halkalarını yaşadım teşekkür ederim" dedi.

"Ben buraya gelip bir Fatiha okuyup gideceğim, burada siyaset yapıyorsunuz"

Kaymakam Bayar ise Yücel'in bu konuşması üzerine "Ben buraya gelip bir Fatiha okuyup gideceğim. Burada siyaset yapıyorsunuz. Duamızı yapalım gidelim. Ben şu an duamı okuyup gideceğim. Ben anmaya ve bir Fatiha okumaya geldim. Bulunduğumuz ortamda devlet adamlarını suçlamalar, işte saraylar yapılıyor diye suçlamalar. Yapmayın bunları, siyasete böyle bir günde gerek yok" dedi. Emekli öğretmen de "Genel olarak konuşuyorum kaymakam bey" yanıtını verdi. 

Kaymakam Bayar, daha sonra Cevat Şakir'in mezarı başına giderek dua okudu ve etkinlikten ayrıldı. Anma etkinliği Balıkçı'nın mezarına çiçek bırakılması ve müzik dinletileri ile devam etti.

Kaynak: İHA

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