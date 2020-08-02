Bodrum'da sahne alan Faik Öztürk ve Safiye Soyman'dan esprili çıkışlar: Katar'dan yatırım için geldim

Kurban Bayramı'nın ikinci günü Bodrum’da sahne alan Safiye Soyman ve Faik Öztürk tatilcileri yaptıkları esprilerle güldürdü. Faik Öztürk’ün sahneye Kandura ile çıkarak yatırım için Türkiye’ye geldiğini Safiye’yi götüreceğini söylemesi tatilcileri kahkahaya boğdu.

Bodrum’un en güzel koylarından biri olan Bardakçı koyunda bulunan Azka Otel'de sahne alan Safiye Soyman ve Faik Öztürk tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı. Sahneye ilk olarak Faik Öztürk çıkarak tatilcileri söylediği şarkılarla eğlendirdi.

Tatilcilerle bol bol sohbet eden Öztürk esprileriyle de sevenlerini kahkahalara boğdu. Ardından sahneye çıkan Safiye Soyman ise söylediği Türk Sanat Müziği ile sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Şarkı söylediği esnada sahneye Kandura ile çıkan Faik Öztük şaşırttı.

Öztürk yaptığı şakalarla geceye renk kattı. Ben El Faik Bin Gakkoş diyerek sahneye çıkan Öztürk, “Katar’dan geldim yatırım için. Bu oteli alacağım Safiye’yi de içinde verirlerse” diyerek, Safiye Soyman’a şakalar yaptı.