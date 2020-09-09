Bodrum'da minibüs ve taksilere Covid-19 denetimi gerçekleştirildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis ekipleri tarafından minibüs ve taksilerde teker teker Covid-19 denetimi yapıldı.

Son günlerde artan Koronavirüs vakalarıyla birlikte gözlerin çevrildiği kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu taşımada ayakta yolcu alınmasına müsaade edilmeyeceğini söyledi. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu’nun tavsiye kararı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine “Covid 19 Tedbirleri” konulu ek genelge gönderildi. Genelgeye göre ‘ayakta yolcu alma’ kısıtlamasına göre, Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri de denetimlerini bu kapsamda sürdürdü. Kıbrıs Şehitleri Caddesi Antik Tiyatro önünde uygulama yapan ekipler, minibüslerde ayakta yolcu olup olmadığını denetledi. Yaklaşık bir saatlik uygulama boyunca durdurulan minibüslerde ayakta yolcuya rastlanmadı. Ekipler, ayakta yolcu olup olmamasının yanı sıra maske, broşür, dezenfektan ve taksilerde kapasite aşımı olup olmadığını denetledi. 43 aracın denetlendiği uygulamada 2 taksi şoförüne maskesiz yolcu alma, 6 taksi yolcusuna maske takmama, 4 minibüse afiş bulundurmama, 1 minibüse dezenfektan bulundurmama cezaları kesildi.

Minibüsteki yolcular ise basın mensuplarına yaptıkları açıklamada uygulamadan dolayı çok memnun olduklarını dile getirdi.