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Bodrum’da kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı

Görevli olmadıkları halde dışarıya çıkan vatandaşlara ise para cezası verildi.

28 Mart 2021 17:25

Muğla’nın Bodrum ilçesinde kısıtlama uyarılarına rağmen vatandaşlar sahillere akın etti. Görevli olmadıkları halde dışarıya çıkan vatandaşlara para cezası verildi. 

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bugün düzenlenen kısıtlama uygulamalarında polis ve bekçiler cadde ve kavşaklarda yoğun uygulama yaptı. Sahillerde dolaşan bekçi ve polisler yürüyüşe, güneşlenmeye gelen vatandaşları uyararak evlerine gönderdi.

Güneşi gören sahile koştu

Görevli olmadıkları halde dışarıya çıkan vatandaşlara ise para cezası verildi. Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü öğle saatlerinde ise bazı sahil ve plajlarda vatandaşların güneşlendikleri ve piknik yaptıkları, uyarılara aldırış etmedikleri görüldü.

Evli ve bir çocuk babası elektrik mühendisi Derman Yiğit yaptığı açıklamada “Bodrum'da sık sık uyarılar ve denetimler yapılıyor, ancak her vatandaşın başına veya sokağa polis dikemezsiniz ki. Vatandaşın bu işin bilincinde olması gerekir. Muğla'da yapılan sık sık 'Durum kötüye gidiyor' uyarıları dahi bazılarına engel olamıyor, bu gidişle turizm sezonunun zor çıkartırız, sezonu başlamadan bitirecekler” diye konuştu.

Muğla'da geçtiğimiz hafta uygulanan Pazar günü kısıtlamasında 175 kişiye sokağa çıkma yasağının ihlalden para cezası verildiği belirtildi.

bodrummuğlailçe

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