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Bodrum Belediye Başkanı, 1 Mayıs'ta işçilerle birlikte çöp topladı

01 Mayıs 2020 16:54

İşçilerin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, işçilerle birlikte çöp kamyonuna bindi. İki noktada çöp konteyneri boşaltarak, konteynerlerin çevresinde süpürgeyle temizlik yaptı. 

Başkan Aras, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla dün, Umurca Mahallesi’nde bulunan Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Konacık Gaz Deresi Mevkii’nde bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Cenaze Hizmetleri Birimi ve Peksimet Mahallesi’nde bulunan  Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı  asfalt şantiyesini ziyaret ederek Belediye çalışanları ile bir araya geldi.  

Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde ot temizliği yapan işçilerin yanına da uğrayan Aras, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak kısa süreli sohbet etti.

Bölgede bulunan bir marketi de ziyaret eden Başkan Aras, burada da sokağa çıkma yasağında çalışanlara çiçek verdi; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. 

Aras, temizlik işçilerine de yardımcı olarak, CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan ile birlikte çöp kamyonuna bindi. İki noktada çöp konteyneri boşaltarak, konteynerlerin çevresinde süpürgeyle temizlik yapan başkan Aras, Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde ot temizliği yapan işçilerin yanına uğradı. Onların da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak kısa süreli sohbet etti.

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