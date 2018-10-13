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Böbrek nakli olan adam 15 yıl sonra kana kana su içti

13 Ekim 2018 15:17

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Merkezi'nde böbrek nakli olan Erdoğan Harput'un (65), 15 yıllık diyaliz çilesi son buldu. İstanbul'da nakil için uzun yıllar bekleyen Harput, daha sonra Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde şansını denedi. Böbreklerindeki sorun nedeniyle sınırlı miktarda su içebilen Harput, yıllar sonra istediği kadar su içebilmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. İstanbul'da yaşayan Erdoğan Harput, 15 yıl önce böbrek taşına bağlı olarak iki böbreği de hasar görünce diyalize girmeye başladı. Yıllarca İstanbul'da böbrek nakli için sıra bekleyen Harput'a, bir türlü nakil için beklediği sıra gelmedi. Harput, 3 ay önce ise ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi'ne başvurdu. 3 çocuk babası Harput, böbrek nakli için sıra beklerken 31 Eylül günü beklediği haber Bursa'daki Yüksek İhtisas Hastanesi'nden geldi. Beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın ailesi tarafından bağışlanan organ Bursa'dan ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi'ne getirildi. Sol böbrek, Harput'a yapılan testler sonucunda doku uyumu olumlu çıkınca başarılı bir operasyonla nakledildi. İlk nakille yüzü gülen Erdoğan Harput, 15 yıl kana kana su içerken, yıllarca bağlı yaşadığı diyaliz makinesinden de kurtulmanın sevincini yaşadı.

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