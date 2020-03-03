Böbreğinden en büyüğü 7 santimetre olan 95 taş çıktı: Bana hatıra kalacak, saklayacağım

Niğde'de tek böbreği ile yaşayan 44 yaşındaki Bayram Güngör'ün böbreğinden 100'e yakın taş çıkarıldı.



Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran Bayram Güngör'ün böbreğinde çok sayıda taş tespit edildi. Hastanın böbreğini dolduran en büyüğü 7 santimetre çapında olan taşlar, böbrek taşı ameliyatı ile kırılarak tek tek çıkarıldı.

Böbreğinden çıkarılan taşlar için "Bu taşları saklayacağım" diyen Bayram Güngör "Bana hatıra kalacak. Daha önce döktüklerimin 20 katı fazla. Şuan çok rahatım. Sağlığıma kavuşmamda emeği olan doktorlarıma teşekkür ederim" diye konuştu.



Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın da,"Tüm böbreğini taşla kaplayan bir hastamızı ilk defa kapalı ameliyat yaptık. Hastamız sağlığına kavuştu" dedi.



Üroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kenan Öztorun ise, "Böbreğin tamamına yakınında geyik boynuzu tarzında dolduran taşları mevcuttu. Bu taşları kırarak kalemden daha geniş bir delikten çıkardık. Kırılan taşlar 7 santimden büyüktü. Hastamız iyileşerek evine gidecek duruma gelmiş durumda" ifadesini kullandı.