T24 LogoT24 Logo
Haberler

Böbreğinden en büyüğü 7 santimetre olan 95 taş çıktı: Bana hatıra kalacak, saklayacağım

03 Mart 2020 13:02

Niğde'de tek böbreği ile yaşayan 44 yaşındaki Bayram Güngör'ün böbreğinden 100'e yakın taş çıkarıldı.

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran Bayram Güngör'ün böbreğinde çok sayıda taş tespit edildi. Hastanın böbreğini dolduran en büyüğü 7 santimetre çapında olan taşlar, böbrek taşı ameliyatı ile kırılarak tek tek çıkarıldı.

Böbreğinden çıkarılan taşlar için "Bu taşları saklayacağım" diyen Bayram Güngör "Bana hatıra kalacak. Daha önce döktüklerimin 20 katı fazla. Şuan çok rahatım. Sağlığıma kavuşmamda emeği olan doktorlarıma teşekkür ederim" diye konuştu. 

Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın da,"Tüm böbreğini taşla kaplayan bir hastamızı ilk defa kapalı ameliyat yaptık. Hastamız sağlığına kavuştu" dedi.

Üroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kenan Öztorun ise, "Böbreğin tamamına yakınında geyik boynuzu tarzında dolduran taşları mevcuttu. Bu taşları kırarak kalemden daha geniş bir delikten çıkardık. Kırılan taşlar 7 santimden büyüktü. Hastamız iyileşerek evine gidecek duruma gelmiş durumda" ifadesini kullandı.

 

ETİKETLER

habervideoböbrektaşçıktıhastaneilginçniğdeililçe

Diğer Videolar

Eğitim uçağı arıza nedeniyle otoyola iniş yapmak zorunda kaldı; işte o anlar

Elazığ'da tur otobüsüyle huzur evi sakinlerine konser

"Vatandaşları mağdur eden siyasi bir rekabet var; maske bulunmuyor, eş güdüm yok, ihtiyaçlar fazla"

Ali Babacan T24'te: Yazıktır; Türkiye akıl dışı bir yönetimin bedelini ödüyor, bir çıkmaza gidiyor

Adanalılar sokağa çıkma yasağı öncesi market ve ekmek kulübelerine akın etti: '2 çocuk var evde'

Erzurumlu pastacılardan sağlık çalışanlarına 'Koronavirüs' temalı pasta sürprizi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Savaşlar Koronavirüs şartlarında da devam ediyor...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Soylu istifa ederek Erdoğan'ın gücünü tartışmaya...

Mey İçki CEO'su Levent Kömür: 6 milyon şişe kolonya üretecek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

TRT'nin 'Tutunamayanlar' dizisi isim değiştirdi...

Fatih Altaylı, HaberTürk'te yeni bir 'canlı yayın kazası'na karşı Ortaylı...

FOX Ana Haber bugün yayınlanacak mı?...

İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağına...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Savaşlar Koronavirüs şartlarında da devam ediyor...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Soylu istifa ederek Erdoğan'ın gücünü tartışmaya...

Mey İçki CEO'su Levent Kömür: 6 milyon şişe kolonya üretecek...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24