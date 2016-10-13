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Bob Dylan'ın dünyayı değiştiren 5 şarkısından biri: Blowin in the Wind

13 Ekim 2016 18:49

2016 Nobel Edebiyat Ödülü’nün kazananı açıklandı. Ödülün favorileri arasında gösterilmeyen Bob Dylan Nobel Edebiyat Ödülü’nün sahibi oldu. İsveç Nobel Akademisi’nden yapılan açıklamada, 75 yaşındaki sanatçının, “Amerikan şarkı geleneğinde yeni şiirsel ifadeler yarattığı” için bu ödüle layık görüldüğü belirtildi. Bob Dylan, zamansız şarkıları eğip büküp önemli güncel konulara bağladı. Şarkıları yeni siyasi ve sanatsal hareketlere ilham verdi. “Blowin in the Wind” şarkısı da onun ‘dünyayı değiştiren’ 5 şarkısından biri.

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Bob DylanNobel Edebiyat ÖdülüBlowin in the Wind

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