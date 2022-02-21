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BM'nin 'ses kirliliği' raporu Tokatlıları şaşırttı: Aslında sakin, şirin ve yaşanılası bir şehir

Raporda Türkiye'den Tokat’ın yer alması Tokatlıları şaşırttı

21 Şubat 2022 19:53

BM 'ses kirliliği' raporunda Türkiye'den Tokat’ın yer alması Tokatlıları şaşırttı.

Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı'nın raporundan metropol kentlerde artan ses kirliliğine dikkat çekildi. İstatistiklere göre en gürültülü şehir 119 desibel ile Bangladeş'in başkenti Dakka olurken, Türkiye'den listede 82 desibelle Tokat yer aldı.

2009’daki ölçüme dayandırıldığı ortaya çıktı

Söz konusu haberin ulusal medyada yer almasının ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından araştırma yapıldı. Yapılan araştırmada ölçümün 2009 yılında karayolları için yapılan bir yayına dayandırıldığı ortaya çıktı.

BM, tarafından açıklanan ses kirliliği raporunda Tokat’ın adının geçmesine karşı Tokatlılar yaşadığı şaşkınlığını dile getirdi.

“Tokat sakin, şirin ve yaşanılası bir şehir" diyen Tokatlılar; İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerin yanı sıra Tokat’ın oldukça sessiz, huzurlu bir kent oluğunu söyleyerek söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Kaynak: İHA

 

 


 
 

 
tokatşehir

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