T24 LogoT24 Logo
Haberler

Blue grubunun üyesi Simon Webbe'den 'Götür Beni Gittiğin Yere' performansı

18 Mayıs 2020 10:55

Bir dönemler oldukça popüler olan Blue grubunun üyelerinden Simon Webbe, Instagram hesabından paylaştığı videoda 'Götür Beni Gittiğin Yere' şarkısını seslendirdi.

Blue grubu 2000’li yılların başında Türkiye’de de oldukça popülerdi. Grup, ilerleyen yıllarda etkisini yitirdi. Grubun üyesi Simon Webbe, yıllar sonra Türkçe şarkı sürprizi ile geri döndü.

Emrah ile özdeşleşen Götür Beni Gittiğin Yere’yi söyleyen Simon’a beğeni yağdı. Emrah da Simon’u Instagram’da tebrik eden isimler arasındaydı…

Aslında Simon’un Türkçe şarkı söylemesi sürpriz değil. Zira, kendisi Ayşen Kemal isimli bir Türk vatandaşıyla evli…

ETİKETLER

simon webbtürkçetürkçe şarkıbluegrupmüziksanatçışarkıcıemrah

Diğer Videolar

Tehlikeye rağmen sel suyunun gelişini böyle görüntülediler

HaberTürk canlı yayınında üçüncü kez 'yellenme' benzeri ses duyuldu

Avukatların Ankara Adliyesi önündeki protestoları sırasında göndere avukat cübbesi çekildi

Burcu Biricik yıllar önce uğradığı tacizi anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum

Ankara Adliyesi önünde toplanan avukatlara polis müdahalesi

Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlama havadan görüntülendi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya sandık başında: Putin’e 2036’ya kadar iktidar yolu açılıyor...

7. Gün: Yargıdaki çelişkili uygulamalar, baro tartışmaları ve Kaftancıoğlu davası...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Kilo aldığını sandı; hastanede ortaya çıkan gerçek ile şoke oldu!...

CERN'de çalışan Türk fizikçinin annesiyle gündem olan diyaloğu: Galiba artık...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşım yapan şüpheli tutuklandı...

Anket: AKP'nin oy oranı düşmeye devam ediyor, DEVA Partisi ikiye...

Danıştay, Ayasofya başvurusunu yarım saat süren duruşmada görüştü...

TBMM'de Netflix'e erişim engeli...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya sandık başında: Putin’e 2036’ya kadar iktidar yolu açılıyor...

7. Gün: Yargıdaki çelişkili uygulamalar, baro tartışmaları ve Kaftancıoğlu davası...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Kilo aldığını sandı; hastanede ortaya çıkan gerçek ile şoke oldu!...

CERN'de çalışan Türk fizikçinin annesiyle gündem olan diyaloğu: Galiba artık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24