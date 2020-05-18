Blue grubunun üyesi Simon Webbe'den 'Götür Beni Gittiğin Yere' performansı

Bir dönemler oldukça popüler olan Blue grubunun üyelerinden Simon Webbe, Instagram hesabından paylaştığı videoda 'Götür Beni Gittiğin Yere' şarkısını seslendirdi.

Blue grubu 2000’li yılların başında Türkiye’de de oldukça popülerdi. Grup, ilerleyen yıllarda etkisini yitirdi. Grubun üyesi Simon Webbe, yıllar sonra Türkçe şarkı sürprizi ile geri döndü.

Emrah ile özdeşleşen Götür Beni Gittiğin Yere’yi söyleyen Simon’a beğeni yağdı. Emrah da Simon’u Instagram’da tebrik eden isimler arasındaydı…

Aslında Simon’un Türkçe şarkı söylemesi sürpriz değil. Zira, kendisi Ayşen Kemal isimli bir Türk vatandaşıyla evli…