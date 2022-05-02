Blackburn Rovers, bayram namazının kılınması için stadının kapılarını ibadet edenlere açtı

İngiltere Championship ekiplerinden Blackburn Rovers, Ramazan Bayramı namazının kılınması için ibadet edenlere Ewood Park’ın kapılarını açtı.

Rovers kulübü bu anların görüntüsünü sosyal medya hesabından yayınlayarak Ramazan bayramında stadyumunda ilk namaz kıldıran kulüp olduklarını açıkladı. Çok sayıda müslüman bayram namazını Blackburn Rovers'in sahasında kıldı.

Milli futbolcu Tugay Kerimoğlu'nun da formasını giydiği Blackburn Rovers, o görüntüleri sosyal medya hesaplarından ‘’İyi bayramlar! Bu sabah Blackburn Rovers, bayram namazına sahasında ev sahipliği yapan ilk futbol kulübü oldu.’’ açıklamasıyla paylaştı.