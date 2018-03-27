BJK TV, Vodafone Park'a taşındı

BJK TV'nin Vodafone Park'taki yeni merkezinin resmi açılışı Başkan Fikret Orman, Yönetim Kurulu Üyeleri Berk Hacıgüzeller, Hüseyin Mican, Candaş Tolga Işık ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile eski yöneticilerden Reha Muhtar'ın katılımıyla yapıldı. Başkan Fikret Orman'ın açılışta basın mensuplarına yaptığı açıklamalar şöyle: "Bizim artık dışarıda hiçbir yerimiz kalmadı. Stadı yıkarken televizyonu başka bir yere taşımıştık. Şimdi burada yeniden HD olarak başlıyoruz. Uyduya çıkmamızı istiyorlar ama şu an değil. BJK TV, Digiturk platformunda yayınlanmaya devam edecek.”