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Bizimkiler’in Cemil’i Uğurtan Sayıner’e veda: "Bugün de 'Sevim koş' dedi. Geldim ama bu çok kötü oldu"

Sayıner’in son isteğinin son kez sahneye çıkmak olduğu ifade edildi

30 Haziran 2021 09:12

İzmir’de hayatını kaybeden Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner (77) için Ahmet Piriştina Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Dizide eşi Sevim'i canlandıran Sabriye Kara, "Bugün de 'Sevim koş' dedi. Geldim ama bu çok kötü oldu" diyerek gözyaşı döktü.

Törene, Sayıner’in yakınları, sanatçı dostları ve sanatseverler katıldı. Sahneye getirilen Sayıner’in naaşının üzerine karanfiller bırakılırken, Sayıner’in fotoğrafları da sahnede yer aldı.

Törenin açılış konuşması, usta sanatçının anı defterinin giriş kısmı ile başladı. Törende, Sayıner’in yazdığı anı defterinin tek kişilik oyun haline getirilerek sahneleneceği ve Sayıner’i ev arkadaşı Şehmuz Yığın’ın canlandıracağı öğrenildi.

Öte yandan, Sayıner’in son isteğinin son kez sahneye çıkmak olduğu ifade edildi.

BizimkileRUğurtan Sayıner'Sevim koşCENAZE TÖRENİ

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