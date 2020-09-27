Biyonik eldivenle, gözyaşları içinde, yıllar sonra...

27 Eylül 2020 11:00
Geçirdiği kaza ve hastalıklar nedeniyle yıllardır piyanosunu çalamayan Brezilyalı ünlü piyanist João Carlos Martins, biyonik eldivenler sayesinde yeniden gözyaşları ile piyanosunun başına geçti.
Piyano çaldığı anları Instagram hesabından yayınlayan Martins'e çok sayıda beğeni ve yorum geldi.
Kullanıcılar Martins'in videosuna 'ilham verici', 'tekrar dinlemek muhteşem' gibi yorumlar yaptı.
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