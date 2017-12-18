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Bitcoin yatırımları 2018 yılında hızlı bir düşüş yapacak; bir yılda kazandığınızı bir haftada kaybedeceksiniz"

18 Aralık 2017 14:15

İntegral Menkul Değerler Danışmanı Artunç Kocabalkan, çılgınlık halini alan Bitcoin konusunda önemli uyarılarda bulundu. CNN Türk'te Ahu Özyurt'un Bitcoin hakkındaki sorusuna yanıt veren Kocabalkan, bütün dünyada bir çılgınlık halini alan ve son yılların en karlı yatırım aracı olduğu savunulan Bitcoin konusunda uyarılarda bulundu. Bitcoin için "Bir yatırım aracı değil kumar aracı" diyen Kocabalkan, Bitcoin yatırımı yapmayı düşünenleri de "2018'de o kadar hızlı bir düşüş başlayacak ki, 1 yılda kazandırdığını bir haftada kaybettirecek" dedi. İşte Artunç Kocabalkan'ın Bitcoin uyarıları...

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