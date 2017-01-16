Bişkek Havalimanı’na iniş sırasında düşen kargo uçağından ilk görüntüler

ACT Havayolları'na ait Boeing 747-400F tipi Türk kargo uçağı, Bişkek yakınlarında radardan kayboldu. Kırgız Havacılık Otoritesi ise uçağın yaklaşma sırasında Türkiye saatiyle 04.45'te düştüğünü açıkladı. Anadolu Ajansı'nın geçtiği son bilgilere göre, uçakta bulunan 2'si pilot 5 mürettebatın yanı sıra binalardaki 6'sı çocuk 27 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Bişkek’e iniş sırasında düşen ACT kargo havayollarına ait Boeing 747-400F uçağında hayatını kaybeden mürettebatın isimleri belli oldu. Kazada Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül ile Yükleme Uzmanları Melih Aslan ile İhsan Koca öldü. Emekli Hava Pilot Tuğgeneral olan Kazım Öndül, Afganistan’da görev yapmış, 2009’da dönemin ABD Dışişleri Bakanı olan Hillary Clinton tarafından övgüyle bahsedilmişti.