Bisiklet süren maymun, çocuğu sürükleyerek yanında götürmeye çalıştı

Endonezya’nın Surabaya kentinde küçük bir bisiklete binen bir maymun sokakta oturan bir çocuğu tutup sürükledi.

Surabaya’da dar bir sokakta bisiklet süren bir maymun kenarda oturan çocuğu yakalayıp peşinden sürükleyerek götürmeye çalıştı.

Endonezya basınında maymunun canlı müzik eşliğinde bir tür ‘geleneksel eğlence’ performansı gerçekleştiriyor olduğu kaydedildi.

Videoyu çeken Jasa Supanji de, Storyful’a yaptığı açıklamada olayın önceki günlerdeki bir performansın parçası olduğunu ve çocuğun iyi olduğunu belirtti.