T24 LogoT24 Logo
Haberler

“Biseksüel” kelimesini sansürlediler

30 Eylül 2018 16:26

Manken Didem Soydan'ın kadına sarıldığı görüntüleri ekrana getiren Beyaz TV, bu fotoğrafları “tuhaf pozlar” ve “kafaları karıştıran hareket” ifadeleriyle sundu. “Söylemezsem Olmaz” programının sunucuları Ece Erken ve Bircan Bali, Soydan'ın “Biseksüel olsam açıklardım ama değilim” şeklindeki açıklamasındaki “biseksüel” kelimesini sansürledi. Öte yandan internet üzerinden yayın yapan Gmag dergisi, sosyal medya hesabında Erken ve Bali için “bitik” yorumunu yaptı. Erken de derginin Instagram sayfasına özel bir mesaj göndererek “Sana şu an öyle bir dava açacağım ki… bekle:) RTÜK de yasaklı kelime biseksüel, desen de bipleniyor… Söyleyemiyorsun ama sen bu bitik yorumunu ödeyeceksin tazminatla bekle” dedi.

ETİKETLER

ece erkenbircan balididem soydanbiseksüel

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 12 Şubat 2020

Otoparkın girişini kapatan araca defalarca vurdu; hızla gaza basınca aşağıya uçtu!

Antarktika’da Malta büyüklüğündeki buzul yok oldu

'200 öğrenciye her ay 300 TL' burs sözü alan Haluk Levent, bebek bezi reklamında oynadı

Okul servisinin devrildiği anlar kamerada

CHP Genel Başkan yardımcısı Özkan'dan Erdoğan'a videolu 'FETÖ'nün siyasi ayağı' yanıtı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İhsan Oktay Anar sokak röportajında: İnanmayı değil bilmeyi tercih ederim...

300 lira karşılığında 100 bin hayali ile "sen de oyna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ordu'da öğretmenler ve öğrenciler 'kardan Abdülhamit' yaptı!...

Kılıçdaroğlu 20 madde açıkladı: FETÖ'nün siyasi ayağı Erdoğan'dır...

Karantinadaki yolculara porno film teklifi...

Bülent Arınç'ın 2013'teki sözleri yeniden gündemde: Başbakanımız, "Hoca efendinin bizden...

Erdoğan: Askerlerimize zarar gelirse Soçi Mutabakatı'na bağlı kalmayacağız; rejim güçlerini...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İhsan Oktay Anar sokak röportajında: İnanmayı değil bilmeyi tercih ederim...

300 lira karşılığında 100 bin hayali ile "sen de oyna...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24