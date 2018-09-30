“Biseksüel” kelimesini sansürlediler

Manken Didem Soydan'ın kadına sarıldığı görüntüleri ekrana getiren Beyaz TV, bu fotoğrafları “tuhaf pozlar” ve “kafaları karıştıran hareket” ifadeleriyle sundu. “Söylemezsem Olmaz” programının sunucuları Ece Erken ve Bircan Bali, Soydan'ın “Biseksüel olsam açıklardım ama değilim” şeklindeki açıklamasındaki “biseksüel” kelimesini sansürledi. Öte yandan internet üzerinden yayın yapan Gmag dergisi, sosyal medya hesabında Erken ve Bali için “bitik” yorumunu yaptı. Erken de derginin Instagram sayfasına özel bir mesaj göndererek “Sana şu an öyle bir dava açacağım ki… bekle:) RTÜK de yasaklı kelime biseksüel, desen de bipleniyor… Söyleyemiyorsun ama sen bu bitik yorumunu ödeyeceksin tazminatla bekle” dedi.