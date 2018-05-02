Birol Güven'den, Darıca Gençlerbirliği'ne mangal partisi

Dizi yapımcısı ve senarist Birol Güven, Spor Toto 3. Lig. 2. Grupta hafta sonu şampiyonluk maçına çıkacak memleketinin futbol takımı Darıca Gençlerbirliği'nin futbolcularını 'Çocuklar Duymasın' dizi setinde mangal partisinde ağırladı. Bu hafta sonu kendi evinde karşılaşacağı Muğlaspor'u yenmesi halinde şampiyon olacak olan Kocaeli temsilcisi Darıca Gençlerbirliği'ni, Birol Güven dizi setinde ağırladı. Birol Güven, 'Çocuklar Duymasın' dizi çekimlerinin yapıldığı Darıca Pirireis Mahallesi'ndeki sette mangal partisi verdi. Dizi oyuncularından 'Hüseyin' rolündeki Alparslan Özmol ve 'Şükrü' rolündeki Şükrü Koyuncu, Darıca Gençlerbirliği teknik ekibi ve futbolcuları ellerindeki sarı yeşil bayraklarla karşıladı. Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karbacak ve Darıca Gençlerbirliği Başkanı Mücahit Vural'ın da katıldığı yemek öncesi futbolculara dizi seti gezdirilerek bilgi verildi. Futbolcuların istirahatları nedeniyle yemekten ayrılmalarının ardından dizi oyuncuları Birol Güven'in 54'üncü yaş günü nedeniyle sürpriz yaparak doğum günü pastası kesti. Pastanın getirilmesi ile birlikte oyun havası eşliğindeki müziğe kendilerini kaptıran dizi oyuncuları, Birol Güven'i de aralarına alarak göbek attı. Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, yaptığı jestden dolayı Birol Güven'e teşekkür ederken imzalı forma hediye etti. Mücahit Vural ise şampiyonluk için Muğlaspor'u mutlaka yenecekleri sözünü verdi.