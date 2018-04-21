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Birlikte içki içtiği arkadaşlarından dayak yedi; gelen görevlilere “Bana vurmuşlar mı” diye sordu

21 Nisan 2018 15:24

Karaman'da bir parkta alkol aldığı iki arkadaşı tarafından darp edilen Hasan Gülağacı (55), kendisine müdahale eden sağlık ekiplerine, "Bana vurmuşlar mı?" diye sordu. Olay, saat  22.30 sıralarında Kirişçi Mahallesi Koyunlu Park'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki arkadaşı ile birlikte içki içen Gülağacı, bir süre sonra arkadaşlarıyla henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Gülağacı arkadaşları tarafından darp edildi. Yüzü kanlar içinde kalan Gülağacı'nın yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Gülağacı'na ilk müdahalede bulundu. Hasan Gülağacı, sağlık ekiplerine "Bana vurmuşlar mı?" diye sordu. İçtiği sigarayı da elinden bırakmayan Gülağacı, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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