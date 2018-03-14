T24 LogoT24 Logo
Haberler

Birlikte alkol aldıkları genci dövüp, para ve telefonunu gasp ettiler

14 Mart 2018 15:16

İzmit'te birlikte alkol aldıkları K.Ş.A.'yı (28) dövüp, üzerindeki parasını ve cep telefonunu gasp eden 4 şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı. Olay, geçen 10 Mart'ta Derince Yavuz Sultan Mahallesi, Rezzan Sokak üzerinde bulunan boş arazide meydana geldi. İddiaya göre, arazide tek başına alkol alkol alan K.Ş.A.'nın (28) yanına tanımadığı 4 kişi geldi. K.Ş.A. ile birlikte alkol almaya başlayan şüpheliler, bir süre sonra K.Ş.A.'yı dövüp, üzerinde bulunan 1500 lirayı ve cep telefonunu alarak olay yerinden kaçtı. Gasp edilen K.Ş.A.'nın ihbarı üzerine harekete geçen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler F.Y.Y. (27), F.Y. (26), O.Y. (18) ve E.B.'yi (21) gözaltına aldı. İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

ETİKETLER

alkolgençgaspdarpemniyetpolisizmit

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 2 Şubat 2020

Tunceli'de, çığın düşme anı kamerada

Eskişehir'de doğalgaz patladı; 1 kişi yaralandı

Sol Parti'den Ensar Vakfı'na yumurtalı protesto: Doğalgaz el yakıyor; paralarımız Ensar'a gidiyor

Hakaretler havada uçuştu; otobüsteki kavga kamerada

Endonezya'da havalimanında Çin'den gelen kişilere dezenfektan sıktılar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24