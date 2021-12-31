Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Doğruyol'dan 'VIP filyasyon' iddiası: Siyasiler ve yakınları için VIP olarak oluşturulan ekipler var

Sağlık Bakanlığı'nın Koronavirüs'ün bulaş zincirini kırmak amacıyla pandeminin ilk dönemlerinde hayata geçirdiği 'filyasyon' uygulaması ile ilgili İzmir'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, "Özellikle siyasiler ve yakınları için VIP olarak oluşturulan ekipler var. Mesela vatandaşın evine gidip test alınmazken bir siyasinin yakınıysa araca binip, 30-40 kilometre gidip, sürüntü alıp geri gelen var. Filyasyondan bir an önce vazgeçilmeli" dedi.

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, Sağlık Bakanlığı'na filyasyon uygulamasından vazgeçilmesi için çağrı yaptı. Doğruyol, pandeminin ilk dönemlerinde temaslıları belirleyip salgının yayılmasını önlemek için hayata geçirilen filyasyon uygulamasının amacından saptığını öne sürdü.

"Devlet büyüklerimiz haricinde hiçbir siyasinin ya da bürokratın ayrıcalığının olmaması lazım"

Filyasyon ekiplerinde görev yapan personelin Sağlık Bakanlığı'na bağlı doktor ve hemşireler olduğunu söyleyen Doğruyol, şunları kaydetti:



"Filyasyon, başlarda çözüm yolu gibi görünüyordu. Bugün geldiğimiz noktada, filyasyonun ne kadar gereksiz olduğunu görmüş durumdayız. Bunlar Sağlık Bakanlığı'nın personelleri. Bir doktoru, hemşireyi meslekleri doğrultusunda çalıştırmamız gerekirken eve ilaç götürmek için kullanmak doğru değil. Şu an halen onlarca, yüzlerce, binlerce sağlık personeli bu ekiplerde görev yapıyor. Devletin aracıyla 30 kilometre, 50 kilometre, yerine göre 70-80 kilometre mesafelere ilaç bırakmak için giden personeller var. Filyasyondan bir an önce vazgeçilmesinde yarar var. Özellikle siyasiler ve yakınları için VIP olarak oluşturulan ekipler var. Mesela vatandaşın evine gidip test alınmazken bir siyasinin yakınıysa araca binip, 30-40 kilometre gidip, sürüntü alıp geri gelen var. Bunlar uygun değil. Yasalar ve kanunlar önünde tüm vatandaşların eşit olduğunun bilinmesi gerekiyor. Devlet büyüklerimiz haricinde hiçbir siyasinin ya da bürokratın ayrıcalığının olmaması lazım."

"Maliyeti de yüksek"

Filyasyon ekiplerinin önemli bir maliyet de yarattığını söyleyen Doğruyol, şöyle konuştu:

"Ekiplerin ilk dönemlerde bulaşı artırmamak adına çabaladıkları gerçek, ama şu an sadece eve ilaç götürüyorlar. Bu dönemde 'Çift maske takın, göreve gidin' denilen sağlık çalışanlarımız bile var. Diğer vatandaşların 14 gün karantinaları varken sağlık çalışanlarının 10 gün oldu. Bulaş riski varsa tedbir alınması tabii ki gerekir. Bugünün şartlarına baktığımızda bunun çözümü filyasyon değil. Bugün değerlendirdiğimizde, filyasyon daha fazla vatandaş memnuniyeti üzerinden giden, görsel olarak 'Vatandaşın ayağına sağlık hizmeti götürüyoruz' izlenimi vermek gibi bir amacı var. Buradaki aracın yakıtıdır, amortismanıdır, personelin mesaisidir, hepsini değerlendirmek lazım. Filyasyondan bir an önce vazgeçilmesinde büyük yarar var."